Durante la partita tra Napoli e Salernitana, che si è conclusa con un pareggio, un uomo di 38 anni è rimasto ferito da una coltellata mentre si stava recando allo stadio Maradona per assistere alla partita. La vittima è portata in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Secondo le ricostruzioni, la lite è scoppiata per motivi di viabilità e la situazione è degenerata fino a quando l’uomo è stato colpito. Le autorità sono ora alla ricerca del responsabile dell’aggressione.

Inoltre, un giovane di 28 anni di Napoli è arrestato dopo aver forzato i tornelli di ingresso alla curva A dello stadio. Durante l’arresto, due carabinieri hanno riportato lievi contusioni, ma si riprenderanno entro cinque giorni. L’uomo è arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda gli interventi nell’ambito del piano di emergenza sanitaria, ci sono cinque persone in codice rosso, 17 in giallo e 4 in verde che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, mentre 67 sono curate presso i diversi Health Point della città.