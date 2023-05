La partita di calcio Udinese-Napoli, in programma giovedì 4 maggio, resta in calendario alle 20.45. A confermarlo, in conferenza stampa in Prefettura a Napoli, il prefetto partenopeo Claudio Palomba. Al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per i possibili festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, hanno preso parte il sindaco Gaetano Manfredi, i vertici delle forze dell’ordine e il preside della società calcistica, Aurelio De Laurentiis. La maxi-isola pedonale attuata domenica scorsa a Napoli per la festa scudetto, poi rinviata, sarà riproposta già da domani sera, nel caso che la squadra azzurra conquisti lo scudetto con una mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Identico provvedimento scatterebbe poi giovedì, giorno di Udinese-Napoli.

“Giovedì lo stadio Maradona sarà aperto ai tifosi per far vedere la partita Udinese-Napoli. Al momento il match è confermato alle 20:45”. Lo ha detto ancora il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di una conferenza stampa.