Un tragico omicidio ha scosso Taranto, nella tarda serata, quando Cosimo Nardelli, un uomo di 62 anni, è brutalmente colpito con almeno cinque colpi di pistola. L’attacco mortale è avvenuto in via Cugini, nella zona alle spalle del mercato Fadini. Nonostante i soccorsi tempestivi, Nardelli è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Gli investigatori stanno indagando sul caso, mentre la Squadra Mobile della Polizia di Stato e gli specialisti della Scientifica sono sul posto per i rilievi.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, Cosimo Nardelli aveva appena parcheggiato il suo scooter e si stava avvicinando al portone della sua abitazione quando è preso di mira da colpi di pistola. Almeno cinque spari hanno colpito l’uomo, causando ferite fatali.

Dopo l’agguato, Nardelli è prontamente soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, ma purtroppo il suo stato di salute era troppo grave e ha perso la vita poco dopo il suo arrivo. L’omicidio di Cosimo Nardelli ha scatenato una forte ondata di shock e indignazione nella comunità di Taranto. La notizia di una violenza così efferata ha lasciato i residenti attoniti e preoccupati per la sicurezza nella loro città.

Le autorità competenti, in particolare la Squadra Mobile della Polizia di Stato guidata dal dirigente Cosimo Romano, sono sul posto per condurre le indagini sull’omicidio. Gli specialisti della Scientifica stanno effettuando i rilievi necessari per raccogliere prove e indizi che possano aiutare a identificare gli autori del crimine.