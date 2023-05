Era in visita con la sua famiglia per ammirare il panorama mozzafiato del gran Vesuvio. Sanidad Victoria, classe 1945, filippina e residente a Londra dal 2019. A stroncarla un infarto subito dopo l’escursione sul Vesuvio. Al rientro la turista prima di salire sul pullman si è improvvisamente sentita male e si è accasciata a terra, repentini i soccorsi della Croce Azzurra “Santa Maria” di San Giuseppe Vesuviano, associazione da anni impegnata nei servizi di primo soccorso a quota mille per migliorare la sicurezza dei turisti durante le visite guidate al Gran Cono. All’arrivo dei volontari la donna era in arresto cardiaco e dopo l’arrivo del 118 Medicalizzato non c’era più nulla da fare.

Purtroppo una tragica fatalità per l’anziana donna che si è spenta nonostante i soccorsi celeri che tuttavia non hanno potuto fare nulla per strapparla alla morte. Adesso ci saranno le dolorose pratiche burocratiche prima del trasferimento della salma.