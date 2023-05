Un turista francese arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Stazione di San Prisco, in provincia di Caserta. L’uomo fermato per un controllo in una zona isolata del centro, ma ha subito riferito ai militari di non parlare bene l’italiano. Tuttavia, l’atteggiamento nervoso e intollerante dell’uomo ha insospettito i carabinieri che hanno deciso di effettuare una perquisizione personale. Successivamente, la perquisizione è estesa all’alloggio dove il turista stava trascorrendo alcuni giorni. Nell’alloggio sono rinvenuti circa 5 chili di hashish, custoditi in due borsoni, 48 panetti di hashish e una macchina per il confezionamento dei panetti ed il sottovuoto, tutto il materiale è stato sequestrato.

Nonostante l’uomo abbia cercato di negare il possesso delle sostanze stupefacenti, è finitoarrestato e accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di un duro colpo per il turista e un successo per le forze dell’ordine impegnate nella lotta al traffico di droga.