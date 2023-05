Un gruppo di turisti californiani stava godendo di una vacanza nella suggestiva regione della Costiera Amalfitana, famosa per i suoi panorami mozzafiato e i sentieri panoramici. Tuttavia, l’avventura si è trasformata in un dramma quando uno dei turisti è precipitato in un dirupo durante l’escursione sul sentiero degli Dei. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’uomo si è avvicinato a un muretto per ammirare la vista spettacolare sulla costa. Purtroppo, mentre cercava di appoggiarsi al muretto, ha perso l’equilibrio ed è scivolato nel vuoto, cadendo per oltre 20 metri prima di fermarsi.

La notizia dell’incidente ha immediatamente attivato una massiccia operazione di soccorso. Il Soccorso Alpino, i Carabinieri di Amalfi e i Vigili del Fuoco si sono rapidamente mobilitati per raggiungere il luogo dell’incidente e salvare il turista in difficoltà. L’elicottero è stato utilizzato per il recupero dell’uomo, che è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli.

Purtroppo, le condizioni del turista sono state descritte come gravi. I medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo e fornire le cure necessarie. La famiglia e gli amici del turista sono stati informati dell’incidente e sono stati messi in contatto con le autorità locali per fornire supporto e assistenza durante questa difficile situazione.

Questo tragico incidente ricorda l’importanza di prendere precauzioni durante le escursioni in montagna e di seguire le regole di sicurezza. Anche i sentieri ben mantenuti possono nascondere dei pericoli, e l’attenzione e la prudenza sono fondamentali per evitare incidenti.