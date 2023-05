La campagna “Lo so anch’io” ha preso il via a Napoli con l’obiettivo di informare la popolazione sulla immunoncologia e sui progressi della ricerca contro il cancro. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e dalle Associazioni dei pazienti, prevede la distribuzione di materiale informativo e l’attivazione di un portale dedicato. In Campania, ogni anno sono stimati circa 32.500 nuovi casi di cancro. In Italia, nel 2022, sono diagnosticati 390.700 nuovi casi di cancro, ma grazie ai progressi della ricerca, un paziente su quattro (quasi un milione di persone) ha la stessa aspettativa di vita della popolazione generale e può essere considerato guarito.

La campagna, che si terrà in diverse città italiane, ha iniziato con un evento a Napoli, dove ieri è presentata al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo, alla presenza, tra gli altri, di Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Pascale di Napoli.

La prima tappa della campagna a Napoli prevede la distribuzione di materiale informativo in piazza Cavour fino al 14 maggio, dalle 10 alle 18. All’interno della struttura aperta a tutti, si trova una “macchina del tempo” per mostrare le tappe principali della storia dell’immunoncologia.

La Immunoncologia ha come bersaglio le cellule che costituiscono il nostro sistema immunitario e si affianca a trattamenti rivolti direttamente contro le cellule tumorali: chirurgia, chemioterapia, radioterapia, ormonoterapia e terapie mirate. Grazie all’utilizzo di anticorpi monoclonali, il sistema immunitario può essere stimolato a reagire con maggior forza contro i tumori.