Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono intervenuti in via Matteotti in seguito alla segnalazione di una truffa. Una persona si era presentata nell’abitazione di una donna anziana fingendo di essere un corriere e chiedendo una somma di denaro in cambio di un pacco da consegnare al nipote. L’uomo aveva anche messo in contatto telefonico la vittima con una persona che si era spacciata per il nipote confermando la storia del finto corriere.

La signora, credendo alla truffa, aveva consegnato mille euro al truffatore che si era poi allontanato. Successivamente, l’anziana aveva incontrato il nipote reale e si era resa conto dell’inganno. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, sono riusciti a rintracciare e bloccare il truffatore, un 20enne napoletano con precedenti, in via Cuma. L’uomo è stato arrestato e denunciato per truffa aggravata.

I soldi sottratti sono stati riconsegnati alla signora, contribuendo a ripristinare parzialmente la sua situazione. È importante che la comunità rimanga vigile e informata sulle truffe comuni al fine di prevenire simili episodi e proteggere le persone anziane e vulnerabili.