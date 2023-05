Un’auto “sospetta” al cui interno si carabinieri hanno trovato due fucili. Ad un primo controllo dei carabinieri della Compagnia Stella la Fiat bravo parcheggiata a Napoli, nel quartiere di Scampia, è risultata intestata ad una persona deceduta più di un anno fa. Da qui la perquisizione che ha portato al rinvenimento delle due armi, entrambe risultate rubate quasi due anni fa rispettivamente a Pozzuoli e a Sant’Antimo, due centri in provincia di Napoli. Come riportato dall’Arma, oltre “alle pericolosissime armi” – una a pompa, l’altra automatica – in auto c’erano 29 cartucce calibro 12, 39 proiettili 357 magnum e un bilancìno di precisione.

In corso indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità di chi aveva la disponibilità delle armi e dell’auto. I fucili saranno sottoposti ad accertamenti balistici per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.