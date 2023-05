Gli utenti della Circumvesuviana sono nuovamente colpiti da disagi a causa di un guasto tecnico che ha comportato limitazioni sulle corse della linea Napoli-Torre del Greco via centro direzionale. L’avaria di un convoglio ha costretto l’Ente Autonomo Volturno, responsabile della gestione delle linee ferroviarie vesuviane, a limitare temporaneamente il servizio ferroviario alla stazione di San Giorgio a Cremano. L’incidente ha causato notevoli inconvenienti agli utenti che utilizzano quotidianamente la linea Napoli-Torre del Greco via centro direzionale. Il guasto del convoglio ha reso necessario il ripristino delle corse solo fino alla stazione di San Giorgio a Cremano, interrompendo il collegamento con le altre destinazioni.

L’Ente Autonomo Volturno ha immediatamente preso provvedimenti per gestire la situazione e ripristinare il normale servizio il prima possibile. Sono messi in atto interventi di manutenzione e riparazione per risolvere il guasto tecnico al convoglio coinvolto. Tuttavia, al momento non sono fornite informazioni precise sulla tempistica per il ripristino completo del servizio sulla tratta interessata.