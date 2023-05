Linea Eav Benevento-Napoli: chiusura confermata fino a fine anno. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che si occupa anche di questa tratta. Eav infatti, attraverso una nota, spiega come ”i tempi per la chiusura dei lavori di ammodernamento e attrezzaggio tecnologico sono al momento confermati dalla impresa che esegue i lavori per fine 2023, cui seguiranno i conseguenziali adempimenti di Ansfisa per la riapertura della linea”.

”Considerate le carenze in organico di personale viaggiante sulla linea di Piedimonte Matese – spiegano ancora dall’azienda di trasporti – nonché le esigenze aziendali di potenziare la controlleria e l’assistenza a bordo dei nuovi treni Stadler ATR 803 recentemente messi in esercizio su detta linea e, nel contempo, di garantire il presenziamento a Benevento per l’assistenza, la controlleria e la bigliettazione a bordo degli autobus sostitutivi, il personale viaggiante di Benevento sarà utilizzato a rotazione su dette attività per le esigenze manifestate”.