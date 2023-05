I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli indagano per chiarire dinamica e identificare i responsabili di una raffica di rapine consumate ieri sera. La prima intorno alle 19:30 di ieri in via Nazionale delle Puglie. Due sconosciuti, uno di questi armato di pistola, hanno sottratto ad un residente che passeggiava un orologio di valore e 80 euro in contanti. Dieci minuti più tardi, lungo la stessa strada, ancora due sconosciuti hanno rapinato un’automobilista puntandogli un’arma: gli hanno sottratto una collana in oro.

La terza rapina, intorno alla mezzanotte, in viale dei Tigli dove due sconosciuti, con casco integrale indossato, hanno puntato una pistola contro un minorenne, portandogli via sotto minaccia un iPhone 11.