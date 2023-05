L’incidente ha coinvolto un’auto, una Dacia Duster, e due motociclette lungo la statale 90 a Troia. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Purtroppo, l’incidente ha causato la morte di tre motociclisti provenienti dalla provincia di Avellino. Le vittime sono state identificate come Emilio D’Avella, 30 anni, di Ariano Irpino, Pamela Mustone, 33 anni, di Melito Irpino, e Emanuele Serafino, 32 anni, di Ariano Irpino. Si è appreso che D’Avella e Mustone erano fidanzati, mentre la terza vittima viaggiava sulla seconda motocicletta coinvolta nell’incidente.

Dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti prontamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. I soccorritori hanno lavorato per prestare assistenza alle vittime e stabilizzare la situazione. Purtroppo, nonostante gli sforzi, i tre motociclisti hanno perso la vita a causa della gravità delle ferite riportate. Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente è rimasto solo lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale a Foggia per ulteriori cure.

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente. Al momento, le circostanze che hanno portato alla collisione tra le motociclette e l’auto devono essere ancora chiarite. Gli investigatori analizzeranno attentamente le prove e interrogheranno i testimoni al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.