Ariano Irpino scossa da una tragedia stradale che ha lasciato l’intera comunità in lutto. Tre giovani motociclisti, Emilio D’Avella, Pamela Mustone ed Emanuele Serafino, hanno perso la vita in un terribile incidente sulla statale 90 delle Puglie. Le loro vite sono state spezzate in un attimo, lasciando dietro di sé una comunità inorridita e affranta. L’incidente è avvenuto quando le due moto su cui viaggiavano Emilio e Pamela, diretti a Foggia, hanno impattato violentemente contro un’auto che ha invaso la corsia opposta. L’impatto è stato così violento che le moto sono state scaraventate nei campi circostanti. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, i tre giovani motociclisti sono morti sul colpo.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che hanno avviato un’inchiesta su disposizione della procura di Foggia. È stato riferito che il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, Francesco Antonio Maffia, 40 anni di Orsara di Puglia, è stato arrestato per omicidio stradale ex articolo 589 bis. Dopo essere stato giudicato guaribile in 30 giorni, è stato condotto in carcere a Foggia. L’indagine ha rivelato che il conducente era positivo ai cannabinoidi e alla cocaina e stava viaggiando a una velocità non commisurata al codice stradale.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Ariano Irpino. Amici, parenti e concittadini sono riuniti nel dolore per la perdita di tre giovani vite piene di promesse e speranze. Emilio, Pamela ed Emanuele erano conosciuti e amati per la loro gentilezza, bontà e vitalità. Ognuno di loro ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità, e la loro assenza sarà sentita profondamente.