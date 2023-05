Nella notte scorsa, nella via Pironti a Salerno, si è verificato un episodio di grande paura. Tre auto parcheggiate dietro la scuola Calcedonia sono avvolte dalle fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Purtroppo, l’incendio ha causato la completa distruzione dei veicoli coinvolti. L’arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale s è reso necessario per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza delle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Questo incidente si aggiunge ad altri simili verificatisi nella zona negli ultimi mesi, motivo per cui le forze dell’ordine stanno conducendo indagini per fare luce sulla situazione.

La comunità locale è preoccupata per questi episodi ripetuti di incendi di veicoli, che creano una sensazione di insicurezza e timore tra i residenti. È fondamentale che le autorità competenti indaghino a fondo per identificare le cause degli incendi e prendere le misure necessarie per garantire la sicurezza della zona.