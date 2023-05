Il lavoro dei soccorritori del 118 è ancora una volta determinante nel salvare la vita di una persona coinvolta in un incidente stradale. Questa volta si tratta di un contadino che, mentre guidava il suo trattore, è rimasto coinvolto in un ribaltamento che ha messo seriamente in pericolo la sua vita. L’incidente si è verificato intorno alle 9:02 del mattino a via Cimitero a Pollena Trocchia. Appena ricevuto l’allarme, il 118 di Pollena INDIA si è immediatamente mobilitato per prestare soccorso al ferito. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato intensamente per liberare l’uomo dalle lamiere del mezzo agricolo ribaltato.

La scena trovata dai soccorritori è stata straziante: il contadino era bloccato sotto il trattore ed era in gravi condizioni. Grazie all’ausilio dei vigili del fuoco, che hanno impiegato delle pinze idrauliche per tagliare le parti metalliche del trattore e liberare il paziente, i soccorritori hanno potuto prestare le prime cure al ferito e trasportarlo d’urgenza in ospedale.

L’intervento tempestivo del 118 e dei vigili del fuoco è stato fondamentale per salvare la vita del contadino. Alle ore 9:34, il paziente è stato infatti trasferito in sala operatoria per essere sottoposto ad un intervento chirurgico urgente.