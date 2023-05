Una serie di tragici incidenti stradali ha colpito il Viale Carlo III a Caserta, causando la perdita di vite umane e sollevando gravi preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona. Ieri mattina, un uomo di 81 anni, che al momento rimane senza un’identità confermata, è stato vittima di un incidente mortale mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Poco dopo, nella notte tra venerdì e sabato, un altro incidente ha portato alla morte di Augusto Pedana, un imprenditore di 38 anni originario di Villa Literno e residente a San Nicola la Strada.

L’incidente che coinvolge l’anziano ciclista si è verificato nella zona dei semafori tra il Grand hotel Vanvitelli e un negozio di ferramenta, al confine tra i comuni di Capodrise e San Marco Evangelista. Gli operatori di emergenza, tra cui i vigili del fuoco del comando di Caserta e gli operatori sanitari del 118, sono intervenuti sul posto. Purtroppo, nonostante gli sforzi dell’equipe medica, l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente. È probabile che sia effettuata un’autopsia sulla salma per determinare le cause esatte della sua morte. Attualmente, gli agenti della polizia municipale di Capodrise stanno conducendo un’indagine per ricostruire l’accaduto.

Nel secondo incidente mortale, Augusto Pedana, un giovane imprenditore di 38 anni, è stato coinvolto in uno scontro frontale tra la sua Renault Clio e una Porsche Cayenne. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino lungo il Viale Carlo III, con la vettura di Pedana che viaggiava in direzione opposta rispetto alla Porsche. Purtroppo, l’imprenditore non ha sopravvissuto all’incidente.