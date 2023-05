Un tranquillo pomeriggio di giochi e curiosità si è trasformato in una tragedia imprevedibile ad Argenta, nella provincia di Ferrara. Un bambino di soli cinque anni è rimasto vittima di un incidente fatale nei campi a poche centinaia di metri dalla sua casa. Mentre si allontanava per giocare e ammirare un trattore, la sua curiosità gli è costata la vita. In un attimo di distrazione, il destino ha colpito in modo impietoso, portando la gioia di una domenica a trasformarsi in un dramma immane.

Il trattore coinvolto nell’incidente era guidato da un vicino di casa del bambino. Al momento, le indagini sono in corso per comprendere esattamente come si sia verificato l’investimento nelle campagne tra Argenta e Portomaggiore, non lontano da Conselice, che ha vissuto un’altra tragedia nello stesso periodo a causa di un’alluvione. Non appena il conducente del veicolo agricolo si è reso conto di quanto accaduto, ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Il bambino è stato trasferito in eliambulanza all’Ospedale Maggiore di Bologna, ma purtroppo le sue condizioni erano disperate. Dopo un breve ricovero in rianimazione, il piccolo ha perso la vita. I carabinieri della compagnia di Portomaggiore stanno conducendo le indagini, mentre il sostituto procuratore di turno, Ciro Alberto Savino, ha aperto un’inchiesta, ipotizzando al momento il reato di omicidio colposo. È prevista l’esecuzione di un’autopsia sul corpo del bambino per raccogliere ulteriori informazioni.

Questa tragica vicenda che ha colpito Argenta getta un’ombra di dolore e tristezza su tutta la comunità. Un innocente momento di curiosità e gioco si è trasformato in una perdita incommensurabile. La morte di un bambino così giovane suscita una profonda commozione e dolore, toccando il cuore di coloro che vengono a conoscenza di questa tragica notizia. È fondamentale che la comunità si unisca per offrire il proprio sostegno e conforto alla famiglia colpita in questo momento di grande lutto.