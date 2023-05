La comunità di Caserta piange la perdita di Michele Verrone, l’anziano investito in un tragico incidente avvenuto tre mesi fa. L’uomo è deceduto a seguito delle gravi lesioni subite quando un telone in PVC di copertura e la relativa struttura di sostegno caddero da un camion in transito. L’incidente, che ha scosso il rione in cui è avvenuto, è avvenuto il 23 febbraio lungo via Carrarone. Michele Verrone stava passeggiando tranquillamente, a pochi passi dalla sua abitazione, quando il telone e i supporti metallici si sono staccati dal cassone del veicolo in movimento e lo hanno colpito. Nonostante i soccorsi immediati e il tempestivo trasporto all’ospedale di Caserta, le condizioni dell’anziano sono rimaste critiche.

La comunità è profondamente colpita da questo tragico evento, poiché ha spezzato l’ordinaria quotidianità mattutina con una violenza inaspettata. I residenti del rione sono rimasti sconvolti dalla notizia della morte di Michele Verrone, un individuo ben conosciuto e stimato nella zona.

L’incidente si è verificato in pochi istanti, quando il telone e i suoi supporti hanno colpito un balcone, innescando una serie di eventi tragici. La struttura si è piegata su se stessa e ha investito l’anziano, che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Le autorità competenti hanno preso provvedimenti per far luce su quanto accaduto. È stata disposta un’autopsia sulla salma di Michele Verrone e il responso del medico legale verrà allegato ai rilievi sul sinistro, per i quali è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo dalla Polizia municipale.