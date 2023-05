Tragica scomparsa della pediatra Luigia Caprio, vittima di un grave incidente stradale avvenuto lo scorso sabato di Pasqua lungo la strada che da Grottaminarda porta alla località Carpignano. La pediatra originaria di Pineto, in provincia di Teramo, si trovava in viaggio con il marito, il figlio e la nuora per recarsi da alcuni parenti a Lapio, in Irpinia. Purtroppo, durante il tragitto, il loro SUV Mercedes è uscito di strada, impattando contro un muretto e ribaltandosi. Tutti i passeggeri a bordo sono rimasti feriti, ma la signora Caprio ha riportato lesioni gravissime.

Dopo essere trasportata d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, Luigia Caprio è successivamente trasferita al Policlinico Gemelli di Roma, in considerazione della gravità delle sue condizioni. Nonostante i medici abbiano fatto il possibile per salvare la vita della donna, la sua salute è peggiorata e, dopo quasi un mese di agonia, si è purtroppo spenta.

L’intera comunità di Irpinia e la comunità medica in particolare sono profondamente colpite dalla scomparsa della dott.ssa Caprio, che era molto apprezzata e rispettata per il suo lavoro di pediatra e per la sua dedizione alla cura dei bambini. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella vita di coloro che l’hanno conosciuta e amata.