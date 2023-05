Una giovane donna di 22 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella notte scorsa, lungo via Nuova del Bosco, a Marigliano. La vittima stava guidando la propria Fiat Panda lungo una strada sterrata quando, in circostanze ancora da accertare, la vettura ha impattato violentemente contro una sbarra in disuso che ha perforato l’abitacolo, causando il decesso immediato della giovane. I primi soccorsi si sono tempestivamente attivati, ma purtroppo per la 22enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno preso in carico le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La scena dell’incidente è messa sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha anche disposto l’autopsia sulla salma per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte della giovane.

La comunità di Marigliano è profondamente scossa da questa tragica perdita. Amici, parenti e conoscenti della vittima si sono riuniti per offrire supporto e conforto alla famiglia durante questo momento di lutto insopportabile. La giovane donna, ancora alle soglie della sua vita adulta, aveva tutta una serie di sogni e progetti per il futuro, che ora rimangono infranti in una dolorosa tragedia.