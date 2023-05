Almeno quattro abitazioni sono colpite da una serie di furti a Polla, nel Vallo di Diano. I ladri hanno rubato soldi e denaro dai residenti delle case, creando un grande disorientamento nella comunità locale. Ma non solo: i malviventi sono saliti fino al quinto piano di un palazzo utilizzando un tubo del metano esterno, lasciando evidenti segni sulla facciata del palazzo appena ritinteggiata. Questo dimostra che i ladri erano ben organizzati e preparati per commettere i loro crimini.

Le autorità sono intervenute immediatamente e sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per identificare i colpevoli e farli pagare per i loro crimini. È importante che la comunità locale sia unita per proteggersi da simili atti di vandalismo e per aiutare le autorità nella lotta contro la criminalità.