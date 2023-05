Il Sindaco Carmine Lo Sapio presenterà il “Pompeii Young Festival” presso la sala consiliare del Comune di Pompei il sabato 27 maggio alle ore 11.30. Durante l’evento, il Sindaco annuncerà i nomi degli artisti di fama che si esibiranno nel cartellone estivo degli eventi “Stay in Pompei…Summer Edition” organizzati dal Comune di Pompei all’interno del Teatro Grande del Parco Archeologico.

Tra gli ospiti di rilievo, saranno presenti i The Kolors, Simone Schiettino, nonché i calciatori Daniele Decibel Bellini e El Pampa Sosa. Il cartellone completo degli eventi estivi sarà presentato durante una conferenza stampa. Si tratta di un’attesa opportunità per i giovani e per la città di Pompei di godere di un’offerta artistica di grande qualità e di vivere un’estate ricca di eventi culturali e di intrattenimento.