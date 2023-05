I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti con successo in una situazione di furto in un’abitazione. Il proprietario dell’abitazione, un 38enne, ha avvertito dei rumori provenienti dalla camera da letto e, senza farsi sentire, ha chiuso la porta di casa e ha chiamato il 112. I militari sono giunti sul posto e sono entrati nell’abitazione, riuscendo ad arrestare una 44enne già nota alle forze dell’ordine, R.A., del rione Traiano.

Durante la perquisizione della donna, i Carabinieri hanno trovato diversi attrezzi per lo scasso, tra cui un dispositivo per la decodifica delle chiavi e una chiave universale. La donna è stata quindi arrestata e si trova ora nel carcere di Pozzuoli. Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, il proprietario dell’abitazione ha evitato di subire danni o di essere messo in pericolo. Questo episodio dimostra l’importanza di essere sempre vigili e di chiamare immediatamente le forze dell’ordine in caso di situazioni sospette o di pericolo.