La foto di Anna Frank con la maglia del Napoli e uno striscione, lettere a vernice nera e font “littorio” a comporre la scritta: “Tu sei napoletana, noi no!”. E’ quanto apparso nella notte a Mondragone, località del litorale domizio in provincia di Caserta, in piazza Mario Liberato Conte. Il gesto choc rappresenta la risposta a due striscioni affissi nei giorni scorsi nella piazza, uno con la scritta “Mondragone è tutta azzurra” e l’altro con la scritta “Fatevene una ragione”. Il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga ha parlato di “gesto ignobile da parte di sconsiderati” che ha macchiato “la stupenda e ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del campionato di calcio di Serie A da parte del Napoli”.

Lavanga ha stigmatizzato l’utilizzo “del volto di Anna Frank, vittima delle barbarie naziste durante la seconda guerra mondiale, al fine di deridere, in maniera assurda e spregevole, i tifosi napoletani. Tale insensato gesto va condannato senza se e senza ma”. Il sindaco di Mondragone ha fatto sapere di aver “provveduto per quanto di mia competenza ad attivare tutte le procedure amministrative del caso” e chiede, “a chiunque possa fornire elementi utili per l’individuazione dei responsabili, di comunicarli alle forze dell’ordine. Dimostriamo di essere una Comunità responsabile e soprattutto civile. Io, in qualità di Primo cittadino, chiedo scusa alle vittime dell’Olocausto e ai tifosi tutti. Mondragone non è questa, è ben altro”.