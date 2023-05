Incidente stradale mortale avvenuto oggi sull’autostrada A3 in direzione Salerno. Secondo le prime informazioni, un 63enne ha perso la vita e tre veicoli, tra cui un van di turisti, sono rimasti coinvolti nell’incidente. La causa esatta non è ancora determinata, ma si presume che possa essere causato da un malore o un colpo di sonno di uno dei guidatori. L’incidente ha causato anche diversi feriti tra i turisti stranieri e le persone a bordo della terza auto coinvolta nel sinistro avvenuto tra Torre del Greco e Torre Annunziata, anche se fortunatamente le loro lesioni sarebbero lievi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Angri per effettuare tutti i rilievi del caso, mentre la Procura di Torre Annunziata ha già avviato un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente.

