Nella serata di ieri registrata un’altra scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei, precisamente al largo di Bacoli, nel golfo di Pozzuoli. Il sisma, di magnitudo 1.6 della scala Ritcher e profondità di 3.9 chilometri, ha causato un boato ed è avvertito dagli abitanti della fascia costiera, soprattutto a Bacoli, Miseno e Miliscola. L’Osservatorio Vesuviano, responsabile della monitoraggio sismico nell’area dei Campi Flegrei e del Vesuvio, sta seguendo l’evolversi della situazione, ma al momento non sono segnalati danni a persone o cose.

La zona dei Campi Flegrei è da sempre soggetta a movimenti tellurici e la presenza di un vulcano attivo come il Monte Nuovo, fa sì che l’area sia costantemente sotto osservazione da parte degli esperti. Proprio per questo, è importante che la popolazione sia sempre informata e preparata, per evitare danni e situazioni di panico in caso di eventi sismici.

L’Osservatorio Vesuviano ricorda quindi l’importanza di seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di terremoti e di avere sempre un piano d’emergenza familiare, che preveda i comportamenti da tenere in caso di evacuazione o di necessità di soccorso.