Multe per oltre 310 mila euro, è questo il bilancio dell’ultima ‘Operazione Primavera’, azione dello Stato in ‘Terra dei Fuochi’ con unità dell’Esercito Italiano e Forze dell’Ordine. Martedì 23 maggio il Raggruppamento ‘Campania’ dell’Esercito Italiano, insieme alla polizia municipale Nucleo ambientale e alla polizia metropolitana, ha operato con ordinanza della Questura di Napoli, a Nola e Ponticelli. Controllate un’attività commerciale e una proprietà privata che è risultata essere un’officina abusiva. 9 veicoli controllati e sequestrati, 500 mq di area è posta sotto sequestro, 4 persone sono identificate, 4 persone denunciate e 4 sanzionate per reati ambientali con multe per un totale di oltre 41 mila Euro.

Mercoledì 24 maggio, i militari dell’Esercito Italiano e i carabinieri di casal di Principe durante un controllo in un’officina autorizzata hanno sanzionato e denunciato il proprietario per irregolarità sulla gestione dei rifiuti; l’area di circa 620 mq è posta sotto sequestro, inoltre, è scattata una sanzione di circa 26 mila euro.