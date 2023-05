Un tamponamento tra più veicoli ha provocato la temporanea chiusura del tratto al km 7,600 della Strada Statale 268 ‘del Vesuvio’, nei pressi di Somma Vesuviana. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato delle Forze dell’Ordine e di Anas per gestire il traffico e ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. Fortunatamente, le persone coinvolte hanno riportato solo contusioni e ferite lievi. La SS268 ‘del Vesuvio’ è da tempo oggetto di dibattito negli ultimi anni a causa della sua configurazione a una sola corsia, che ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale. L’incidente di oggi è solo l’ennesima conferma della necessità di migliorare le condizioni di questa importante arteria stradale.

Anas, l’azienda responsabile della gestione e manutenzione della rete stradale italiana, ha dichiarato che il traffico è tornato regolare in mattinata dopo aver rimosso le auto incidentate. Tuttavia, l’episodio di oggi solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza e sulla necessità di adottare misure adeguate per prevenire futuri incidenti.

Il tratto a una sola corsia della SS268 ‘del Vesuvio’ è da tempo un punto critico, poiché il volume di traffico che attraversa questa strada è elevato e diversi sinistri si sono verificati in passato. I residenti e gli utenti abituali della strada hanno sollecitato ripetutamente un intervento per ampliare la strada a due corsie, in modo da migliorare la fluidità del traffico e garantire maggiore sicurezza per tutti gli automobilisti.