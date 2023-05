Un’ondata di furti ha colpito le tabaccherie della zona di Irpinia, registrando tre episodi in sole 24 ore. L’ultimo colpo si è verificato a Montefalcione, dove i ladri sono riusciti a portare via un bottino di circa diecimila euro, tra denaro contante, sigarette e gratta&vinci. Per perpetrare il furto, i malviventi hanno forzato la saracinesca dell’esercizio. I due furti precedenti sono avvenuti a Quindici e Moschiano, dove i responsabili sono riusciti a neutralizzare gli impianti antifurto. Sigarette e gratta&vinci sono state rubate, ma al momento non è stata ancora quantificata l’entità precisa della refurtiva. Le indagini su tutti e tre gli episodi sono state affidate ai carabinieri, che stanno cercando di identificare e catturare i responsabili di queste azioni criminali.

Questi furti hanno generato preoccupazione tra i gestori delle tabaccherie e la comunità locale. Si spera che le forze dell’ordine riescano a individuare rapidamente i colpevoli e adottare le misure necessarie per prevenire ulteriori episodi simili. Nel frattempo, è importante che i proprietari di attività commerciali rafforzino le misure di sicurezza per proteggere i propri esercizi da intrusioni e furti.