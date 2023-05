Attualmente, sulla strada statale 145 “Sorrentina”, precisamente presso il viadotto “San Marco” nel territorio comunale di Castellammare di Stabia, è in corso un intervento di sostituzione dei giunti di dilatazione. L’investimento totale per questa operazione ammonta a 1 milione di euro. Al fine di ridurre al minimo i disagi al traffico, i lavori sono programmati esclusivamente in orario notturno, compreso tra le 20:00 e le 8:00 del giorno successivo, ad eccezione dei giorni festivi.

Durante l’esecuzione dei lavori, la tratta compresa tra gli svincoli di Castellammare Ospedale e Castellammare – Villa Cimmino, inclusi lo svincolo di Gragnano, sarà chiusa al traffico veicolare. Le autorità hanno previsto un percorso alternativo attraverso la viabilità locale, utilizzando l’ex SS145 ed ex SS366 “Agerolina”.

Si prevede che i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione saranno completati entro metà del prossimo mese di luglio, permettendo così il ripristino completo della circolazione sulla strada statale 145 “Sorrentina”. Questo intervento mira a garantire la sicurezza e la funzionalità della strada, assicurando un transito regolare per gli automobilisti e minimizzando i disagi durante l’esecuzione dei lavori.