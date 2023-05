Stato di agitazione nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, proclamato oggi da Fim, Uilm, Fismic e Uglm dopo un consiglio sindacale in fabbrica durante il quale sono discusse le problematiche emerse nelle ultime settimane su sicurezza, igiene ed efficienza. I sindacati firmatari del contratto specifico, sottolineano anche uno ”stato di preoccupazione per il futuro del Plant”. Le problematiche erano sollevate nei giorni scorsi dagli stessi lavoratori, che avevano incrociato le braccia dopo l’annuncio di nuovi scatti di produzione sulle linee di montaggio.

Le proteste erano sfociate in diversi scioperi proclamati dalla Fiom per quattro giorni. Oggi le Rsa di Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Uilm, hanno quindi deciso di aprire la procedura di raffreddamento, dopo che nei giorni scorsi avevano chiesto all’azienda un confronto per discutere, tra l’altro, di una riduzione dei carichi di lavoro con una redistribuzione delle attività.