Nella notte di ieri, un giovane è stato rapinato della sua moto nel centro di Solofra. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte, quando due persone a bordo di uno scooter hanno fermato il ragazzo alla guida della sua enduro, spintonandolo e facendolo cadere, per poi impossessarsi della moto e fuggire via. Il brutale episodio si è verificato in via Pastena, e immediatamente dopo la rapina sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia della città della Concia. I militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini per cercare di risalire ai due malviventi.

Purtroppo, si tratta di un episodio che si ripete spesso nelle grandi città, soprattutto di notte. Il problema delle rapine ai danni dei motociclisti è molto sentito, e spesso le forze dell’ordine faticano a contrastarlo efficacemente.