A Caivano, precisamente in via I Maggio, all’angolo con via della Repubblica, si è verificato un episodio particolarmente inquietante. Diversi colpi d’arma da fuoco sono diretti verso quattro veicoli che si trovavano all’interno di un concessionario. Le autorità hanno riscontrato sette fori da proiettile sulle auto coinvolte. La gravità dell’episodio ha immediatamente scatenato indagini da parte dei carabinieri, al fine di individuare gli autori di questo atto intimidatorio.

Ad Afragola, invece, in corso Meridionale, sono stati rinvenuti e sequestrati quattro bossoli calibro 9. I colpi potrebbero aver raggiunto il muro di un edificio nelle vicinanze. Anche in questo caso, i carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita per raccogliere prove e informazioni utili a identificare gli autori di questo episodio di violenza.

Le ragioni dietro questi spari non sono ancora chiare e rimangono oggetto di indagine. Tuttavia, le autorità locali stanno prendendo il caso molto seriamente, considerando la potenziale minaccia che questi atti rappresentano per la sicurezza della comunità.

L’obiettivo delle indagini in corso è quello di identificare i responsabili e portarli alla giustizia, garantendo la sicurezza e la tranquillità delle persone che risiedono nelle zone coinvolte. In questi momenti delicati, è fondamentale che i cittadini collaborino con le autorità, fornendo eventuali informazioni o testimonianze che potrebbero essere rilevanti per le indagini in corso.