Nella notte scorsa, l’ingresso di una tabaccheria sita in via Pasquale Roberto a Serino è preso di mira da colpi di pistola. Le esplosioni hanno causato la frantumazione dei vetri e danneggiato l’ingresso dell’esercizio commerciale. Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno recuperato i bossoli dei proiettili sparati, non escludono una possibile matrice estorsiva. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto al fine di determinare le motivazioni dell’attacco. Non è stata esclusa la possibilità che si tratti di un tentativo di estorsione ai danni del proprietario della tabaccheria. Tuttavia, al momento, durante l’interrogatorio condotto dai militari, il titolare ha dichiarato di non aver ricevuto minacce o richieste di pagamento del cosiddetto “pizzo”.

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo prove e testimonianze al fine di individuare i responsabili di questo grave episodio di violenza. La sicurezza nella zona è stata rafforzata e le indagini sono in corso per assicurare alla giustizia coloro che hanno perpetrato questo atto criminale.

Il lancio di colpi di pistola contro esercizi commerciali è un fenomeno preoccupante che mina la tranquillità e la sicurezza della comunità. Le forze dell’ordine sono impegnate nel contrastare tali azioni criminali, garantendo la protezione dei cittadini e l’integrità degli esercizi commerciali.