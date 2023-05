Ieri pomeriggio a Capaccio Paestum, precisamente in località Ponte Barizzo, si è verificato un agguato a colpi di pistola. Due individui con il volto coperto da caschi, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, hanno aperto il fuoco contro un’auto parcheggiata, ferendo al braccio una donna polacca di 46 anni residente nella zona. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Salerno, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto intorno alle 15:00 in una delle traverse vicino alla rotatoria di Ponte Barizzo lungo la statale 18. Si ipotizza che l’attacco possa essere collegato allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona, anche se non è esclusa l’ipotesi di una vendetta passionale. Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, guidati dal luogotenente Giuseppe D’Agostino, insieme ai colleghi della Compagnia di Agropoli, sotto la direzione del tenente Mario Sannino. Il loro compito è quello di ricostruire l’accaduto. I rilievi sono stati effettuati anche dai carabinieri del Sis di Salerno.

I proiettili hanno danneggiato il lunotto posteriore dell’auto colpita e hanno sfiorato il serbatoio di un’altra vettura parcheggiata di fronte a delle villette. Sono stati rinvenuti e sequestrati cinque bossoli calibro 7,65 sul luogo dell’agguato. I due autori dell’attacco sono riusciti a fuggire rapidamente a bordo della moto, rendendo difficile la loro identificazione.