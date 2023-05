Una scena drammatica si è consumata a Sant’Anastasia, con i due giovani su scooter che sembravano muoversi senza una meta precisa, ma con l’obiettivo ben definito di provocare. Alla fine i loro spari hanno messo in pericolo la vita della bimba a Sant’Anastasia ferita alla testa. Mentre uno teneva una mano sul manubrio del proprio scooter, l’altra era alla cintola, impugnando un’arma. Il più giovane dei due, un diciassettenne, stringeva tra le mani una mitraglietta, mentre il complice diciannovenne aveva una pistola dalla canna corta. Questa è la trama dell’inchiesta sul ferimento di una bambina di nome Assunta, che ha portato all’arresto dei due sospettati. IL video è uno dei riferimenti di chi indaga.

Le prove a disposizione includono le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza e le testimonianze di alcuni ragazzi di Sant’Anastasia, che sono stati i primi a subire la sfida dei due motociclisti provenienti da Somma Vesuviana. L’inchiesta ha già avuto una prima svolta, con il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Minori Draetta che ha convalidato l’arresto del diciassettenne Giuseppe, indagato insieme al diciannovenne Emanuele Civita per l’agguato avvenuto lo scorso martedì. Difeso dall’avvocato penalista Antonio Sorbilli, il diciassettenne ha scelto di non rispondere alle domande degli investigatori, mentre oggi sarà la volta di Civita, che sarà assistito dagli avvocati Antonio Abete e Fabio Marfella.

Nonostante siano trascorsi quattro giorni dalla sparatoria a Sant’Anastasia, la ricostruzione dei carabinieri, guidati dal comandante provinciale Enrico Scandone e dalla compagnia di Castello di Cisterna, ha permesso di avere un’idea chiara di quanto accaduto. Gli investigatori hanno rilevato elementi che suggeriscono una premeditazione dell’agguato e l’utilizzo di metodi tipici della camorra. Queste sono le aggravanti contestate dai pubblici ministeri Ettore La Ragione e Antonella Serio, rispettivamente responsabili dell’inchiesta sui minori e dell’Antimafia, nei confronti dei presunti pistoleri.