La notte scorsa gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via del Carmine a seguito di una segnalazione di esplosione di colpi d’arma da fuoco e la presenza di persone armate in un edificio di via Chioccarelli. Gli agenti hanno trovato otto bossoli calibro 7,65 sul manto stradale e hanno visto alcuni uomini dirigersi verso i piani superiori dell’edificio di via Chioccarelli per poi lanciare oggetti dal tetto in direzione di un altro edificio adiacente. Gli agenti, grazie al supporto dei vigili del fuoco, sono riusciti a raggiungere il tetto dell’edificio adiacente e hanno trovato una pistola semiautomatica Tokarev calibro 7,65, 14 cartucce 380 auto, un casco modello jet e una scatola con 40 proiettili Browning calibro 7,65. Inoltre, è trovata una borsa contenente un bilancino di precisione e 200 grammi di cocaina in un vano contatore del palazzo.

Quattro persone di Napoli, con precedenti di polizia, sono arrestate per detenzione e porto illegale di arma da fuoco aggravati dal metodo mafioso, mentre il quinto individuo, un 16enne napoletano, è denunciato per gli stessi reati. L’indagine è ancora in corso e gli agenti stanno cercando di identificare eventuali complici e verificare se ci siano collegamenti con altri reati o organizzazioni criminali. L’azione della polizia ha permesso di rimuovere armi da fuoco e droga dalle strade e di impedire eventuali atti di violenza o criminalità organizzata.