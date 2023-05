Ieri sera, in Via San Donato a Pianura, si è verificato un incidente che ha seminato paura tra gli abitanti del quartiere. Fortunatamente, l’automobile coinvolta era vuota al momento dell’incendio, evitando potenziali conseguenze più gravi. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il veicolo, riducendolo completamente in cenere nonostante l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco. Secondo le prime testimonianze, l’incendio sarebbe stato causato dall’esplosione di alcuni fuochi d’artificio nelle vicinanze. Una scintilla o un gioco pirotecnico fuori controllo potrebbero aver innescato l’incendio che ha consumato l’auto.

La vettura, una Smart, era parcheggiata nelle vicinanze di un edificio, aumentando l’allarme tra gli abitanti della zona. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti. Tuttavia, alcuni residenti hanno avuto lievi problemi respiratori a causa del fumo generato dall’incendio.

Le autorità stanno attualmente indagando sull’incidente per determinare le cause esatte dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, gli abitanti di Via San Donato a Pianura sono rimasti scossi dall’accaduto, testimoniando il momento di paura che hanno vissuto.