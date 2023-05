La possibile realizzazione del sottopasso Eav in via Cosenza a Castellammare di Stabia sta suscitando preoccupazione e proteste da parte della cittadinanza, che teme i possibili impatti negativi sull’ambiente e sulla vita quotidiana della zona. La Commissione Straordinaria prefettizia al Comune ha chiarito che sta svolgendo un lavoro di verifica del progetto insieme ai tecnici Eav e ai tecnici comunali, senza aver ancora conferito alcuna delega per la decisione sulla fattibilità dell’opera. La Commissione ha inoltre annunciato un confronto pubblico tra Eav e la Città, presumibilmente già nel prossimo mese di giugno.

La realizzazione del sottopasso Eav sarebbe finalizzata a consentire il passaggio dei treni della Circum senza interrompere il flusso del traffico stradale attraverso il passaggio a livello. Tuttavia, la cittadinanza è preoccupata per i possibili impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e sulla vita quotidiana della zona, oltre che per il possibile stravolgimento dell’area interessata dal progetto.