Un pusher arrestato dopo aver compiuto un sorpasso pericoloso quando è incappato in un posto di blocco dei carabinieri. L’arresto è effettuato dai militari della stazione di Varcaturo, guidata dal maresciallo maggiore Procolo Petrungaro. L’uomo arrestato è Paolo Magri, 39 anni, originario di Afragola ma residente nella zona, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga.

Durante un servizio operativo di controllo in via Domitiana, nei pressi dell’uscita di Licola Mare, i carabinieri hanno notato una Renault Clio compiere un sorpasso pericoloso. Dopo essere fermato, il 39enne ha mostrato segni di nervosismo, il che ha spinto i carabinieri a procedere con una perquisizione. Durante la perquisizione, sono state scoperte 9 stecchette di hashish e 15 dosi di cocaina nascoste nelle mutande, già confezionate e pronte per essere vendute. Magri è immediatamente arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e attualmente si trova in carcere in attesa del giudizio di convalida dell’arresto.