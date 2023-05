Somma Vesuviana e Marigliano unite in un profondo sgomento per la tragica sorte che ha colpito Ilaria Allocca, una giovane ragazza di soli 22 anni. Il fatto drammatico si è verificato in un luogo appartato, lungo un sentiero sterrato, lontano da occhi indiscreti. Ilaria e il suo ragazzo erano arrivati separatamente, a bordo di automobili diverse, per poi incontrarsi in quel luogo isolato. Mentre stavano salutandosi e uscendo dal sentiero, il ragazzo ha aperto la sbarra che delimitava l’accesso dall’esterno e ha attraversato con la sua auto. Purtroppo, a causa di un colpo di vento o di una pendenza del terreno, la sbarra si è richiusa improvvisamente proprio mentre Ilaria stava sopraggiungendo con la propria auto.

È possibile che, vedendo la sbarra in ferro che stava per richiudersi, abbia accelerato cercando di superarla prima che si chiudesse completamente. Ma la sbarra, in modo tragico, si è infilata nel faro dell’auto e, attraversandolo, ha penetrato nell’abitacolo, colpendo violentemente Ilaria al petto e causandone la morte istantanea.

I fatti sono accaduti in via Nuova del Bosco, nel comune di Marigliano, dove sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. La scena che si presentava era sconvolgente: Ilaria era esanime, immersa in una pozza di sangue all’interno della sua Fiat Panda. Il ragazzo, disperato per le condizioni della sua amata, ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c’era più nulla che potessero fare per riportarla in vita. Le ferite interne causate dall’oggetto penetrato nel petto erano irreparabili.