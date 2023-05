A Corleto Monforte, in provincia di Salerno, la strada statale 166 degli Alburni è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di uno smottamento causato dalle forti piogge che hanno colpito la zona. Lo smottamento ha provocato il deposito di fango e detriti sulla carreggiata provenienti da un punto del versante adiacente alla strada. Il personale di Anas è sul posto per ripulire la carreggiata, mentre il traffico è deviato temporaneamente sulla rete comunale limitrofa.

