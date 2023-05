A Conca dei Marini, lungo la strada statale 163 conosciuta come “Amalfitana”, è attivo il senso unico alternato a causa della caduta di materiale lapideo da un costone roccioso adiacente alla strada. Il punto critico si trova al chilometro 23,690. L’incidente è gestito da Anas, l’ente responsabile delle strade nazionali, che ha provveduto allo sgombero del materiale caduto e ha delimitato l’area con new jersey, come richiesto dai Vigili del Fuoco locali.

Al fine di garantire la sicurezza dei conducenti, è istituito il senso unico alternato, che consente la circolazione dei veicoli in modo alternato su una sola corsia. Questa misura rimarrà in vigore fino a quando gli enti competenti non completeranno le attività di verifica del versante per garantire la stabilità della zona interessata.

Si consiglia a coloro che devono percorrere la SS163 “Amalfitana” di tenere conto di questa situazione e di prestare attenzione alle indicazioni e alle segnalazioni presenti lungo la strada. La sicurezza stradale è una priorità e gli automobilisti sono invitati a rispettare le disposizioni in vigore al fine di prevenire eventuali pericoli.