Su Tik-Tok ormai ci si inventa di tutto pur di attirare l’attenzione del pubblico, anche di servirsi di mezzi pubblici per uso improprio. Il titolare di un take-away, in un video pubblicato proprio sulla piattaforma cinese, ha simulato di utilizzare un autobus ANM (entrando dentro, sedendo al posto del conducente e chiudendo le porte) parcheggiato all’ esterno del proprio esercizio commerciale, per effettuare le consegne ai propri clienti. Secondo gli utenti che hanno segnalato il filmato al deputato l’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, e come risulta anche dalle ricerche effettuate sul nome dell’attività, l’episodio sarebbe avvenuto al Corso San Giovanni a Teduccio, nella periferia Est di Napoli.

“Siamo senza parole di fronte a questa idiozia dilagante.”- commenta Borrelli con il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli che hanno segnalato la vicenda – “Come è possibile che gli sia consentito di girare questo video utilizzando un mezzo che sembrerebbe fosse in servizio? Cosa ci faceva quell’autobus così incustodito ed aperto li? ANM ha autorizzato tutto ciò? Attendiamo spiegazioni ed eventuali interventi.”