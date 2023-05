I carabinieri, su ordine del gip del tribunale di Nocera Inferiore, hanno eseguito il sequestro dell’area interessata dai lavori di costruzione del nuovo palazzetto dello Sport a Mercato San Severino. Contestualmente, su richiesta della procura di Nocera Inferiore, sono notificati quattro avvisi di garanzia. Due di essi sono rivolti ad ex dipendenti dell’ufficio tecnico comunale, uno al legale rappresentante dell’impresa incaricata dell’opera e uno al tecnico progettista. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di abuso d’ufficio e violazioni della normativa edilizia.

L’opera in questione, i cui lavori sono ancora in corso, prevede non solo la costruzione del palazzetto dello Sport, ma anche la realizzazione di aree verdi, parcheggi e un edificio ad uso privato. Secondo l’accusa, l’assegnazione dell’appalto e le successive modifiche apportate al progetto sarebbero avvenute in violazione del piano urbanistico comunale.

L’azione dei carabinieri e l’avvio delle indagini da parte della procura dimostrano l’impegno delle autorità nell’affrontare eventuali illeciti legati alla gestione dei lavori pubblici e al rispetto delle norme edilizie. Si tratta di un’importante misura volta a garantire la legalità e la correttezza nella realizzazione di opere pubbliche, tutelando gli interessi della comunità e assicurando la conformità delle costruzioni alle disposizioni urbanistiche.