Nella frazione di San Clemente a Caserta, un grave incidente ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. In via Galatina, un edificio fatiscente è crollato nella parte posteriore, schiantandosi su un terreno utilizzato come orto comune. Il boato del crollo ha fatto scattare l’allarme tra i residenti e anche nella vicina scuola materna ed elementare, che si affaccia proprio sul lato posteriore di via Galatina. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sulla scena per condurre le ricerche e assicurarsi che nessuno fosse rimasto intrappolato tra le macerie, nonostante l’edificio fosse disabitato.

I vigili urbani hanno collaborato all’operazione, regolando il traffico sia in via Galatina che nelle strade circostanti nella frazione di Caserta. La sicurezza delle zone limitrofe è garantita per facilitare l’accesso dei soccorritori e garantire la sicurezza dei cittadini. Fortunatamente, non sono riportate vittime a seguito del crollo. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle strutture fatiscenti nella zona e ha evidenziato l’importanza di una regolare manutenzione degli edifici.

Le autorità competenti dovranno ora valutare attentamente la situazione per determinare le cause del crollo e prendere eventuali misure necessarie per evitare incidenti simili in futuro. Nel frattempo, i residenti di San Clemente e le comunità circostanti rimangono vigili e sperano che situazioni di questo genere non si ripetano, al fine di garantire la loro sicurezza e tranquillità.