Grave incidente a Marcianise: autoarticolato trasportante matasse di ferro si ribalta sulla statale Sannitica. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta è intervenuto in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto sulla strada statale Sannitica, nei pressi del centro orafo “Tarì”, a Marcianise. Un autoarticolato adibito al trasporto di matasse di ferro si è ribaltato finendo la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

L’incidente ha causato gravi ripercussioni sul traffico, con la statale Sannitica chiusa in entrambe le direzioni al fine di consentire i soccorsi e la rimozione del mezzo pesante e dei materiali trasportati.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente sul posto, occupandosi del soccorso dell’autista rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’autoarticolato. Grazie all’efficienza e alla professionalità degli operatori del soccorso, l’uomo è stato estratto dall’abitacolo e affidato ai sanitari del 118.

Le condizioni dell’autista sono gravi ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incidente e sarà necessario effettuare ulteriori accertamenti al fine di determinarle.