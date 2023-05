L’incidente accaduto lungo la Via del Mare, in località Buonanotte, ha fatto il giro dei social media e delle notizie nazionali, a causa dell’incredibile circostanza in cui il protagonista, un giovane di 32 anni residente a Montecorice, stava effettuando una diretta su Facebook mentre era alla guida. Purtroppo, l’incidente si è verificato quando il conducente, mentre stava utilizzando il suo smartphone per effettuare la diretta, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muretto, causando il ribaltamento dell’auto.

Fortunatamente, il conducente non si trova in pericolo di vita, ma è trasportato all’ospedale di Vallo della Lucania per ricevere le cure mediche necessarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate e i vigili del fuoco del distaccamento, per garantire la sicurezza della zona e prevenire ulteriori incidenti.

La condotta del conducente è subito al centro dell’attenzione degli inquirenti, che hanno contestato l’utilizzo dello smartphone alla guida. Questa pratica, oltre a essere pericolosa, è anche illegale e può avere conseguenze molto gravi, come dimostrato da questo incidente.

Inoltre, l’utilizzo dello smartphone alla guida rappresenta un comportamento irresponsabile che mette a rischio non solo la vita del conducente, ma anche quella degli altri utenti della strada. Anche se fortunatamente in questo caso non ci sono state vittime o danni a terzi, questo incidente serve da monito per tutti coloro che pensano di poter utilizzare il cellulare alla guida senza conseguenze.