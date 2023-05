Un imprenditore incensurato di 70 anni denunciato per la realizzazione di un mini appartamento abusivo con vista sui faraglioni di Capri. L’opera, del valore immobiliare di circa 400mila euro, è realizzata dopo uno scavo nel terrapieno non autorizzato, in violazione delle norme paesaggistiche e urbanistiche. Il mini appartamento abusivo, di soli 42 metri quadrati, era già arredato e dotato di tutti i comfort. L’opera è scoperta dai carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato un sopralluogo insieme al personale dell’ufficio tecnico del Comune. Dopo l’accertamento dell’illecito, l’imprenditore è stato denunciato per violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche. L’opera abusiva sarà demolita e l’imprenditore dovrà pagare una sanzione pecuniaria.

La vicenda evidenzia una volta di più la necessità di rispettare le norme urbanistiche e paesaggistiche per salvaguardare il patrimonio ambientale e culturale del nostro paese. La costruzione abusiva di immobili in zone a rischio o di pregio può causare danni irreparabili al territorio e alla sua bellezza naturale.